África do Sul vence o Grupo C das Eliminatórias Africanas e se classifica para a Copa do Mundo - Reprodução / X

África do Sul vence o Grupo C das Eliminatórias Africanas e se classifica para a Copa do MundoReprodução / X

Publicado 31/05/2026 12:20

A seleção da África do Sul teve a viagem para a Copa do Mundo adiada após problemas com a emissão de vistos de jogadores e integrantes da comissão técnica. A delegação deveria embarcar neste domingo rumo ao México, onde ficará baseada durante o torneio, mas o voo precisou ser cancelado.



A situação gerou reação do ministro do Esporte do país, Gayton McKenzie, que criticou publicamente a condução do caso e cobrou explicações da Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA).





"Este fiasco de viagem e visto do @SAFA_net (Associação Sul-Africana de Futebol) é constrangedor e grosseiramente injusto para com os jogadores e a equipe técnica. Eu informei à Associação que preciso de um relatório e que ações devem ser tomadas contra aqueles responsáveis por essa bagunça. Estamos sendo feitos de tolos", publicou o ministro.



Segundo a agência Reuters, parte da delegação ainda não recebeu os documentos necessários para entrada no país-sede do Mundial. Com isso, o voo fretado que sairia de Joanesburgo com destino a Pachuca, cidade que servirá de base à equipe, acabou cancelado.



A Associação Sul-Africana de Futebol informou que realizará uma reunião de emergência ainda neste domingo para discutir a situação e definir os próximos passos. Enquanto isso, a delegação seguirá treinando em Joanesburgo até uma nova definição sobre a viagem. Leia mais: Brasil x Panamá: onde assistir, escalações e arbitragem "Este fiasco de viagem e visto do @SAFA_net (Associação Sul-Africana de Futebol) é constrangedor e grosseiramente injusto para com os jogadores e a equipe técnica. Eu informei à Associação que preciso de um relatório e que ações devem ser tomadas contra aqueles responsáveis por essa bagunça. Estamos sendo feitos de tolos", publicou o ministro.Segundo a agência Reuters, parte da delegação ainda não recebeu os documentos necessários para entrada no país-sede do Mundial. Com isso, o voo fretado que sairia de Joanesburgo com destino a Pachuca, cidade que servirá de base à equipe, acabou cancelado.A Associação Sul-Africana de Futebol informou que realizará uma reunião de emergência ainda neste domingo para discutir a situação e definir os próximos passos. Enquanto isso, a delegação seguirá treinando em Joanesburgo até uma nova definição sobre a viagem.