Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira

Rio -  Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida marca a despedida da Seleção Brasileira em território nacional antes do Mundial.
Onde assistir: 

O jogo terá transmissão da TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e Ge TV (YouTube).

Como chega o Brasil:

A Seleção Brasileira entra em campo para se despedir do país antes da Copa do Mundo. Nas Eliminatórias, o Brasil terminou na quinta colocação, com 28 pontos, e sofreu críticas da torcida por conta das oscilações ao longo do ciclo. No Mundial, a equipe está no Grupo C e enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será no dia 13 de junho, contra os marroquinos. Antes disso, a Seleção ainda fará um amistoso contra o Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos.

Para o duelo, Carlo Ancelotti já definiu a escalação. O treinador, porém, afirmou que pretende utilizar todos os jogadores de linha durante a partida. A Seleção terá os desfalques de Neymar, lesionado, além de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado (30).

Como chega o Panamá:

O Panamá chega para a Copa do Mundo tentando surpreender. A seleção ocupa a 33ª posição no ranking masculino da Fifa e terminou as Eliminatórias na liderança de seu grupo, com 15 pontos, à frente de Suriname, Guatemala e El Salvador. No Mundial, os panamenhos estão no Grupo L, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. Antes da Copa, o Panamá ainda enfrentará a República Dominicana, na próxima quarta-feira (3), e a Bósnia e Herzegovina, no sábado (6).

Para o amistoso no Maracanã, o técnico Thomas Christiansen deve optar por uma formação com três atacantes e um meio-campo mais protegido. A tendência é que o setor ofensivo seja formado por Bárcenas, Fajardo e Díaz.
Brasil x Panamá

Amistoso internacional
Local: Maracanã.
Brasil: Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Panamá: Mosquera, Murillo, Escobar, Córdoba e Davis; Godoy, Martínez e Carrasquilla; Bárcenas, Fajardo e Díaz. Técnico: Thomas Christiansen.
Árbitro: Daniel Schlager (Alemanha)
Assistentes: Sven Washitzki-Günther e Lasse Koslowski (ambos da Alemanha)
VAR: Christian Dingert e Katrin Rafalski (ambos da Alemanha)
 