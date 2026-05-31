Rio - Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida marca a despedida da Seleção Brasileira em território nacional antes do Mundial.
O jogo terá transmissão da TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado) e Ge TV (YouTube).
Como chega o Brasil:
A Seleção Brasileira entra em campo para se despedir do país antes da Copa do Mundo. Nas Eliminatórias, o Brasil terminou na quinta colocação, com 28 pontos, e sofreu críticas da torcida por conta das oscilações ao longo do ciclo. No Mundial, a equipe está no Grupo C e enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será no dia 13 de junho, contra os marroquinos. Antes disso, a Seleção ainda fará um amistoso contra o Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos.
Para o duelo, Carlo Ancelotti já definiu a escalação. O treinador, porém, afirmou que pretende utilizar todos os jogadores de linha durante a partida. A Seleção terá os desfalques de Neymar, lesionado, além de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a final da Liga dos Campeões no último sábado (30).
Como chega o Panamá:
O Panamá chega para a Copa do Mundo tentando surpreender. A seleção ocupa a 33ª posição no ranking masculino da Fifa e terminou as Eliminatórias na liderança de seu grupo, com 15 pontos, à frente de Suriname, Guatemala e El Salvador. No Mundial, os panamenhos estão no Grupo L, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. Antes da Copa, o Panamá ainda enfrentará a República Dominicana, na próxima quarta-feira (3), e a Bósnia e Herzegovina, no sábado (6).
Para o amistoso no Maracanã, o técnico Thomas Christiansen deve optar por uma formação com três atacantes e um meio-campo mais protegido. A tendência é que o setor ofensivo seja formado por Bárcenas, Fajardo e Díaz.
