Neymar foi chamado para defender o Brasil na Copa do Mundo

Rio - A CBF divulgou, neste sábado (30), a numeração da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Chamado pela primeira vez por Ancelotti, Neymar reassumiu a camisa 10 do Brasil.
Vini Jr ficou com a 7 e Raphinha, com a 11. Também ficou definido que Matheus Cunha vestirá a camisa 9 da seleção brasileira no torneio.
A numeração será utilizada também nos dois amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo: contra o Panamá, neste domingo (31); e diante do Egito, no próximo sábado (6). 

Confira a numeração

1 - Alisson

2 - Wesley

3 - Gabriel Magalhães

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Alex Sandro

7 - Vinicius Jr.

8 - Bruno Guimarães

9 - Matheus Cunha

10 - Neymar Jr.

11 - Raphinha

12 - Weverton

13 - Danilo

14 - Bremer

15 - Léo Pereira

16 - Douglas Santos

17 - Fabinho

18 - Danilo Santos

19 - Endrick

20 - Lucas Paquetá

21 - Luiz Henrique

22 - Gabriel Martinelli

23 - Ederson

24 - Ibañez

25 - Igor Thiago

26 - Rayan