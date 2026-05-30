Neymar foi chamado para defender o Brasil na Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF
Rio - A CBF divulgou, neste sábado (30), a numeração da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Chamado pela primeira vez por Ancelotti, Neymar reassumiu a camisa 10 do Brasil.
Vini Jr ficou com a 7 e Raphinha, com a 11. Também ficou definido que Matheus Cunha vestirá a camisa 9 da seleção brasileira no torneio.
A numeração será utilizada também nos dois amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo: contra o Panamá, neste domingo (31); e diante do Egito, no próximo sábado (6).
Confira a numeração
1 - Alisson
2 - Wesley
3 - Gabriel Magalhães
4 - Marquinhos
5 - Casemiro
6 - Alex Sandro
7 - Vinicius Jr.
8 - Bruno Guimarães
9 - Matheus Cunha
10 - Neymar Jr.
11 - Raphinha
12 - Weverton
13 - Danilo
14 - Bremer
15 - Léo Pereira
16 - Douglas Santos
17 - Fabinho
18 - Danilo Santos
19 - Endrick
20 - Lucas Paquetá
21 - Luiz Henrique
22 - Gabriel Martinelli
23 - Ederson
24 - Ibañez
25 - Igor Thiago
26 - Rayan
