Samuel Lino brilha em goleadaAdriano Fontes / Flamengo
"Com o meu antigo treinador, o Filipe, eu ficava mais aberto, era mais um jogador de um contra um. Essa mudança com o Jardim, para eu jogar mais por dentro e participar mais do jogo, me fez ter mais participações em gols. Nesses dois ou três meses com o Jardim, tudo vem acontecendo. Se tivesse sido há um ano, com a confiança que eu tenho tido com ele e com essa forma de jogar, acho que meu nome poderia estar em um patamar mais elevado na disputa por uma vaga na Copa do Mundo", disse Samuel Lino.
Na ocasião, Samuel Lino abriu o placar para o Rubro-Negro aos 11 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o atacante ainda deu assistência para o gol de Pedro, aos 15 minutos. Depois, marcou novamente aos 25 e fechou o placar em 3 a 0.
Em 2025, Lino foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir Matheus Cunha na seleção brasileira. O atacante foi titular na vitória do Brasil sobre a Bolívia por 1 a 0, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na lista final para o Mundial, Lino esteve presente na pré-convocação, mas acabou não sendo incluído entre os 26 escolhidos pelo treinador italiano.
Em 2026, o atacante vive sua temporada com mais participações em gols desde que chegou ao Flamengo. Neste ano, Samuel Lino disputou 33 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências. Em 2025, havia anotado quatro gols e cinco assistências em 33 jogos.
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