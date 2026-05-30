Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 30/05/2026 14:15

Rio - Recheado de desfalques, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Coritiba, neste sábado (30). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Leonardo Jardim não poderá contar com dez jogadores, sendo nove convocados para disputar a Copa do Mundo - Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Paquetá, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e De la Cruz. O outro que está fora é Jorginho, com fratura no dedão do pé direito. Assim, o português precisou chamar vários jovens da base para compor o elenco.

O Rubro-Negro quer vencer para seguir firme na briga pela ponta da tabela. Neste momento, soma 31 pontos e ocupa a segunda posição. O líder isolado é o Palmeiras, com 38.

Os relacionados do Flamengo

. Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

. Defensores: Ayrton Lucas, Daniel Sales, Daniel Silva, Emerson Royal, João Victor, Johnny, Léo Ortiz e Vitão;

. Meio-campistas: Erick Pulgar, Evertton Araújo, Joshua, Luiz Felipe, Saúl e Sayago;

. Atacantes: Alan Santos, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Wallace Yan.