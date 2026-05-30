Jorge Jesus chega ao Rio de Janeiro para fériasFoto: @flazoeiro_
Antes de comparecer ao estádio, Jorge Jesus também visitará o Ninho do Urubu a convite de Leonardo Jardim. Será a primeira vez que o português retornará ao CT e ao Maracanã desde sua saída do Rubro-Negro, em 2020.
Jorge Jesus treinou o Flamengo entre junho de 2019 e julho de 2020. Durante sua passagem, comandou 58 partidas e conquistou 44 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas, totalizando um aproveitamento de 81,6%. Além disso, levantou os títulos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca.
Com Jorge Jesus no camarote, o Flamengo enfrenta o Coritiba neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão e será a última antes da pausa para a Copa do Mundo. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação e precisa vencer para se aproximar novamente do líder Palmeiras.
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