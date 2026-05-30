Jorge Jesus chega ao Rio de Janeiro para férias - Foto: @flazoeiro_

Jorge Jesus chega ao Rio de Janeiro para fériasFoto: @flazoeiro_

Publicado 30/05/2026 12:23

De férias no Brasil após deixar o comando do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado (30) para passar alguns dias no estado. O ex-treinador do Flamengo irá acompanhar o Rubro-Negro no duelo contra o Coritiba, no Maracanã.



Antes de comparecer ao estádio, Jorge Jesus também visitará o Ninho do Urubu a convite de Leonardo Jardim. Será a primeira vez que o português retornará ao CT e ao Maracanã desde sua saída do Rubro-Negro, em 2020.