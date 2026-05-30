Leonardo Jardim e auxiliar analisam treino no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim e auxiliar analisam treino no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/05/2026 09:25

Rio - Flamengo e Coritiba se enfrentam neste sábado (30), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras e encostar na ponta da tabela.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão do Premiere (Pay-per-view) e SporTV(canal fechado).

Como chega o Flamengo:

O Flamengo chega para o duelo após vitória na Libertadores. Já classificado para a próxima fase, o Rubro-Negro goleou o Cusco (PER) por 3 a 0 na última terça-feira (26), pela última rodada da fase de grupos. Bruno Henrique marcou dois gols, aos 35 e aos 39 minutos do segundo tempo, e Lucas Paquetá fechou o placar nos acréscimos.



No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a segunda colocação, com 31 pontos, e busca reduzir a diferença para o líder Palmeiras, que soma 38, após a derrota para o Alviverde no último fim de semana.



Para o confronto, o Flamengo terá uma série de desfalques. Com nove jogadores convocados para suas seleções e um lesionado, a equipe deverá fazer mudanças significativas e pode contar com atletas da base. No gol, a tendência é que Rossi retorne após ficar no banco na última partida.



Confira a lista de desfalques do Flamengo: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Arrascaeta, De la Cruz e Gonzalo Plata foram convocados para suas seleções. Carrascal e Varela, que estavam suspensos, também foram convocados. Já Jorginho segue fora por conta de uma lesão no pé direito.

Como chega o Coritiba:

O Coritiba chega embalado após vitória sobre o Bahia por 3 a 2, na última segunda-feira (25), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe baiana abriu o placar com um gol contra de Tiago Coser ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Coxa reagiu e virou o jogo com gols de Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes. Nos acréscimos, Everaldo descontou para o Bahia, mas não evitou o triunfo paranaense. Com o resultado, o Coritiba ocupa a sexta colocação, com 26 pontos.



Para o duelo, a equipe pode ter um retorno importante. Recuperado de um edema muscular na parte posterior da coxa direita, Lucas Ronier tem chances de voltar a ser relacionado. Apesar disso, a tendência é que o atacante inicie a partida no banco de reservas. O trio ofensivo deve ser formado por Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

Flamengo x Coritiba

18ªrodada Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Pulgar e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique (Saúl) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.



Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Assistente 2: Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



