Bruno Henrique em ação no duelo entre Flamengo e Coritiba, pelo Campeonato BrasileiroGilvan de Souza / Flamengo

Rio - Atacante do Flamengo, Bruno Henrique fez questão de exaltar o elenco após a vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, neste sábado (30), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele valorizou o empenho do grupo rubro-negro em meio aos vários desfalques na partida.
"Essa é a força do nosso grupo. Mesmo com dez desfalques, os jogadores que entraram em campo são de altíssimo nível. Sabíamos que o jogo seria difícil. O Coritiba vive bom momento. Entramos para trazer os três pontos e conseguimos", disse o jogador, em entrevista logo depois do confronto. 
"O futebol brasileiro é sempre intenso. A cada três dias estamos em campo, mas somos um grupo qualificado. O mister pode rodar a equipe. Isso mostra a força do grupo e cada vez mais vamos ganhando corpo", complementou.
Leonardo Jardim não pôde contar com nove jogadores convocados para a Copa do Mundo - Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Paquetá, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e De la Cruz. O outro que ficou fora foi Jorginho, com fratura no dedão do pé direito.
Com o resultado, o Flamengo chegou a 34 pontos, na segunda posição. O líder isolado é o Palmeiras, que soma 38. Agora, o Rubro-Negro só volta a campo depois da Copa do Mundo, em julho, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.