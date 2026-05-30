Rio - No último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo superou os desfalques e ganhou do Coritiba por 3 a 0, neste sábado (30), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, que dominou o confronto do início ao fim, ainda contou com a expulsão de Pedro Rocha no primeiro tempo. Samuel Lino (duas vezes) e Pedro balançaram a rede para selar a vitória.
Com o resultado, o Flamengo chegou a 34 pontos, na segunda posição. O líder isolado é o Palmeiras, que soma 38. Agora, o Rubro-Negro só volta a campo em julho, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
O começo foi truncado, com o Coritiba mais presente no campo de ataque. No entanto, aos 11 minutos, o Coxa errou na saída de bola, Pedro recuperou e, de letra, tocou para Samuel Lino abrir o placar. Pouco depois, Léo Ortiz sentiu um problema na coxa direita e abriu espaço para João Victor.
Com a vantagem, o Rubro-Negro aumentou o ritmo e pressionou. Pedro, Samuel Lino e Luiz Araújo colocaram Pedro Rangel para trabalhar. Aos 31, Pedro Rocha deu uma solada na canela de Vitão e levou cartão amarelo. O árbitro, porém, foi chamado ao VAR e optou por expulsá-lo.
A equipe de Leonardo Jardim manteve o controle da partida e assustou algumas vezes, sem sucesso. Luiz Araújo teve boa chance no último lance da etapa inicial, mas não aproveitou.
O roteiro foi o mesmo na volta do intervalo, com domínio dos donos da casa. Pedro quase marcou. Emerson Royal foi no fundo e cruzou para o centroavante, que cabeceou e viu Pedro Rangel voar para defender. Samuel Lino também tentou, mas errou o alvo.
O Coritiba chegou com Thiago Santos, que parou nas mãos de Rossi. Na sequência, Samuel Lino bateu cruzado e Pedro completou para dentro, aos 15. Dez minutos depois, Samuel Lino arriscou do bico da área, contou com desvio e fez o terceiro.
Everton Cebolinha e Saúl entraram nas vagas de Samuel Lino e Pulgar, respectivamente. Antes do apito final, Joshua e Wallace Yan ainda substituíram Luiz Araújo e Pedro.
Flamengo 3x0 Coritiba
Data e hora: 30/05/2026, às 16h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Gols: Samuel Lino, aos 11 min/1ºT (1-0); Pedro, aos 15 min/2ºT (2-0); Samuel Lino, aos 25 min/2ºT (3-0) Cartões amarelos: Pulgar, Evertton Araújo e Luiz Araújo (FLA). Cartões vermelhos: Pedro Rocha (CFC).
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim) Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (João Victor), Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar (Saúl), Evertton Araújo e Luiz Araújo (Joshua); Samuel Lino (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Pedro (Wallace Yan).
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista) e Sebastián Gómez (Wallisson); Lavega (Felipe Jonatan), Josué (Gustavo) e Breno Lopes; Pedro Rocha.
