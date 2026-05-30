Jogadores do Flamengo reunidos no gramadoGilvan de Souza/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo anunciou que fará parte da intertemporada em Portugal, na região do Algarve, em meio à pausa para a Copa do Mundo de 2026. O grupo recebeu férias depois da vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba no Maracanã, neste sábado (30), e vai se reapresentar no Ninho do Urubu no dia 19 de junho.
A delegação rubro-negra embarcara para a Europa em 28 de junho. De acordo com o clube, a primeira etapa da preparação será na cidade de Lagos, onde a equipe ficará entre os dias 29 de junho e 5 de julho.
Na sequência, o grupo segue para Estoi. Por lá, o Flamengo fará treinamentos até o dia 12 de julho.
O Rubro-Negro informou que três amistosos estão previstos durante o período em Portugal. As datas, adversários e os locais das partidas ainda serão divulgados pelo clube.