Momento em que Léo Ortiz cai no gramado e pede substituição no FlamengoReprodução / Premiere

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Rio - O Flamengo informou que Léo Ortiz sofreu uma pequena lesão muscular na coxa direita. O zagueiro precisou ser substituído no começo do primeiro tempo na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, neste sábado (30), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O camisa 3 deixou o gramado aos 18 minutos e abriu espaço para João Victor, jovem da base. Em seguida, passou por exames, teve o problema detectado e já iniciou tratamento.
A vantagem é que Léo Ortiz terá tempo para se recuperar, uma vez que o Rubro-Negro só voltará a jogar em julho, depois da pausa para a Copa do Mundo. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

O comunicado do Flamengo: 

"Substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Coritiba, neste sábado (30), o zagueiro Léo Ortiz realizou exame de ressonância magnética, que identificou uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube."