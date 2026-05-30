Momento em que Léo Ortiz cai no gramado e pede substituição no FlamengoReprodução / Premiere
Léo Ortiz sofre pequena lesão durante jogo entre Flamengo e Coritiba
Zagueiro precisou ser substituído no começo do primeiro tempo, no Maracanã
Leonardo Jardim ressalta domínio do Flamengo em vitória sobre o Coritiba
Técnico rasgou elogios aos jogadores e agradeceu a Samuel Lino, autor de dois gols
Bruno Henrique destaca força do Flamengo para superar desfalques e vencer o Coritiba
Atacante valorizou o empenho do grupo no triunfo rubro-negro, no Maracanã
Flamengo domina e vence o Coritiba em despedida antes da Copa do Mundo
Samuel Lino e Pedro comandaram o triunfo rubro-negro no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Léo Ortiz sofre pequena lesão durante jogo entre Flamengo e Coritiba
Zagueiro precisou ser substituído no começo do primeiro tempo, no Maracanã
Com vários desfalques, Flamengo divulga relacionados para encarar o Coritiba
Jogo será às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Jorge Jesus desembarca no Rio para acompanhar Flamengo x Coritiba no Maracanã
Ex-treinador rubro-negro também visitará o Ninho do Urubu pela primeira vez desde sua saída em 2020
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