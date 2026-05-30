Momento em que Léo Ortiz cai no gramado e pede substituição no Flamengo - Reprodução / Premiere

Momento em que Léo Ortiz cai no gramado e pede substituição no FlamengoReprodução / Premiere

Publicado 30/05/2026 16:42 | Atualizado 30/05/2026 19:56

O camisa 3 deixou o gramado aos 18 minutos e abriu espaço para João Victor, jovem da base. Em seguida, passou por exames, teve o problema detectado e já iniciou tratamento.

A vantagem é que Léo Ortiz terá tempo para se recuperar, uma vez que o Rubro-Negro só voltará a jogar em julho, depois da pausa para a Copa do Mundo. O torneio será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

O comunicado do Flamengo:

"Substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Coritiba, neste sábado (30), o zagueiro Léo Ortiz realizou exame de ressonância magnética, que identificou uma pequena lesão muscular na região posterior da coxa direita. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube."