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Galeria: veja fotos da vitória do Brasil sobre o Panamá no Maracanã
Amistoso serviu de preparação para a Copa do Mundo
Rio - O Brasil venceu o Panamá por 6 a 2 no Maracanã, na noite deste domingo (31), em amistoso que marcou a despedida da Seleção do país antes da Copa do Mundo. Vini Jr, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos marcaram para a Amarelinha.
A delegação embarca aos Estados Unidos na segunda-feira (1º). No dia 6 de junho, o Brasil fará um amistoso com o Egito em Cleveland. A estreia na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, contra Marrocos.
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