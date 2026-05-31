Billy Gilmour machucou-se na reta final de preparação da Escócia para a Copa do Mundo - Peter Powell / AFP

Billy Gilmour machucou-se na reta final de preparação da Escócia para a Copa do MundoPeter Powell / AFP

Publicado 31/05/2026 16:06

Billy Gilmour sofreu uma grave lesão no joelho direito, na

A seleção da Escócia teve uma baixa importante para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Titular da equipe e um dos principais nomes do meio-campo,o, na vitória escocesa por 4 a 1 sobre Curaçao , no sábado (30), e foi cortado.

O substituto é o jovem Tyler Fletcher, de 19 anos e que atuou por apenas 17 minutos pela equipe principal do Manchester United. Além disso, se juntou à seleção escocesa apenas na semana passada inicialmente para ganha experiência.

O jovem e sua família planejavam viajar aos Estados Unidos para assistir aos jogos como torcedores. Agora, estará ainda mais perto do campo e os familiares terão a chance de torcer por ele.



Já Billy Gilmour deixou a concentração com a perna imobilizada e com o auxílio de muletas. Aos 24 anos, o meio-campista do Napoli era considerado peça-chave no esquema da Escócia.



Escócia é adversária do Brasil



Na Copa do Mundo, os escoceses estão no mesmo Grupo C da seleção brasileira. Os dois se enfrentam na última rodada, em 24 de junho, às 19h (de Brasília).



Antes a seleção da Escócia estreia no dia 13, às 22h, contra o Haiti. E na rodada seguinte encara o Marrocos, dia 19, às 19h.