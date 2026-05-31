Billy Gilmour machucou-se na reta final de preparação da Escócia para a Copa do MundoPeter Powell / AFP
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