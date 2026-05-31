Samir Xaud é o presidente da CBF - Divulgação / CBF

Samir Xaud é o presidente da CBFDivulgação / CBF

Publicado 31/05/2026 18:33

Rio - O presidente da CBF, Samir Xaud, vê a seleção brasileira numa "constante evolução" e acredita que ela atingirá os 100% durante a Copa. Em entrevista à 'ge tv' neste domingo (31), ele também destacou a ansiedade para o Mundial.

"Nossa seleção vem numa constante evolução. Ainda não estamos 100%, mas acho que nós vamos atingir esses 100% na Copa do Mundo com mais tempo de treinamento, mais tempo de entrosamento entre os jogadores. Tem um mês que não estou dormindo direito. De ontem para hoje foi muito difícil. Estou praticamente virado aqui, mas é emoção acompanhar a seleção brasileira", disse Samir Xaud, antes do amistoso com o Panamá.

"Antes de ser presidente da CBF, era um torcedor fanático da seleção brasileira. Parava meu dia para ligar a TV e torcer. Agora dirigindo a CBF, vendo tudo acontecer, para mim é uma emoção e uma honra representar o futebol brasileiro, representar o meu país. Estou muito ansioso e muito esperançoso. Doido que comece logo essa Copa", completou.

A situação de Neymar também esteve em pauta na entrevista com o presidente da CBF. O camisa 10 se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, e Carlo Ancelotti já garantiu que nenhum dos 26 nomes será cortado. Xaud seguiu a mesma linha.

"Desde o início, a comissão técnica tem 100% de autonomia, a comissão médica também. A gente acompanha porque estamos ali no dia a dia, mas o Ancelotti já deixou bem claro que os 26 são esses. A gente não pensa em cortes em nenhum momento. Tenho certeza que ele fez a melhor opção para a nossa Seleção. Estou muito tranquilo em relação a isso", afirmou o presidente.