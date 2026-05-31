Samir Xaud é o presidente da CBFDivulgação / CBF
Presidente da CBF vê a Seleção em constante evolução: 'Atingir esses 100% na Copa'
Samir Xaud também destacou a ansiedade pelo torneio
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