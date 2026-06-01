Franciny Ehlke contou nome que escolheu para filha Reprodução/Instagram

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Rio - Franciny Ehlke divulgou um vídeo na noite desta segunda-feira (1°) revelando o nome da primeira filha que espera com o empresário Tony Maleh. A influenciadora será mãe de uma menina, que se chamará Zara, nome de origem árabe. 
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Franciny Ehlke espera o primeiro filho com Tony Maleh - Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke contou nome que escolheu para filha - Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke e Tony Maleh serão pais de uma menina - Reprodução/Instagram
"A gente prefere dar um nome mais curto do que um mais comprido. O momô tem descendência libanesa, e eu acho lindo os nomes árabes. Inclusive, eu amo o nome do meu enteado, que é Rafik, cujo significado é amigo fiel. Eu acho a coisa mais linda do mundo", explicou. 
A influenciadora seguiu comentando sobre como definiu a escolha. "É um nome fácil de escrever e de pronunciar. Na origem árabe, significa flor que floresce. Por isso que eu estou aqui com um buquê de flores nesse fundo. Em hebraico, está associado a brilhar, aurora e radiância. Queria muito dar esse nome para ela".
"Que ela brilhe por mérito dela. Que ela seja aquela flor que floresce em todas as fases da sua vida. Que ela seja brilho por onde ela passa. E que esse brilho seja dela, não por mérito de onde ela veio, do que ela tem", disse Franciny. 