Luiza Martins relatou maior cuidado com saúde após casar com Marcela Mc Gowan - Reprodução/Instagram

Luiza Martins relatou maior cuidado com saúde após casar com Marcela Mc GowanReprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 17:54

Rio - Luiza Martins contou aos seguidores a mudança de hábito após oficializar a união com Marcela Mc Gowan . Nesta segunda-feira (1°), a cantora apareceu fazendo atividade física e explicou as motivações para dar mais atenção aos cuidados com a saúde e o bem-estar.

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"Me casei há pouco tempo, e embora já vivêssemos juntas, eu tive um estalo. Se quero passar o resto da vida com alguém, tenho, sim, que pensar no que a minha saúde (ou a falta dela) ocasionaria pra Má. Mas o gatilho não deveria partir de mim? Sim. Mas nós, seres humanos, somos arrogantes demais para achar que algo de ruim possa nos acontecer. E eu não sou diferente", escreveu nos Stories.

A artista relatou o primeiro passo no processo de autocuidado. "Pensando assim, então, que bom que eu tenho alguém (alguéns) ao meu lado, que me faz pensar sobre o que eu gostaria ou não que ela passasse. Hoje fiz 20 minutos de esteira e 10 de bicicleta, de leve, mas fiz".

Em seguida, Luiza se abriu com os fãs sobre alguns problemas que enfrentou ao longo da vida. "Reparem que minhas pernas são bem cheias de celulite. Há pouco descobri que tenho lipedema, que é uma condição que acomete muitas pessoas, principalmente mulheres. Além disso, não tenho mais a tireoide em decorrência de um câncer que tive há muitos anos atrás. E algumas outras coisas que vou contando pra vocês ao longo do tempo", afirmou.