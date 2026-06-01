Arrascaeta e Camila Bastiani no batizado do filho Milano - Reprodução/Instagram

Arrascaeta e Camila Bastiani no batizado do filho MilanoReprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 12:43 | Atualizado 01/06/2026 12:46

Rio - O jogador do Flamengo Giorgian de Arrascaeta, de 32 anos, e a mulher, Camila Bastiani, de 31, compartilharam neste domingo (31) registros do batizado do filho, Milano, de cinco meses. A celebração reuniu familiares e amigos próximos em um momento reservado da família.

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Nas redes sociais, o casal publicou fotos da cerimônia religiosa e da comemoração após o evento. “Que Dios siempre te guíe nuestro hijo amado”, escreveu o meia uruguaio. Em tradução livre, a frase significa: “Que Deus sempre te guie, nosso filho amado”.As imagens mostraram detalhes da decoração da festa, momentos do casal com o bebê e até a presença dos cachorros da família na celebração. Nos comentários, fãs deixaram mensagens de carinho para Milano e também felicitações ao jogador, que completou 32 anos nesta segunda-feira (1º).“Parabéns pelo batizado do Milano e pelo seu aniversário hoje! Muitas felicidades, craque!”, comentou um seguidor.Milano nasceu em 6 de dezembro do ano passado. Em março deste ano, o jogador entrou pela primeira vez no Maracanã ao lado do filho antes da partida entre Flamengo e Remo. Na ocasião, Arrascaeta também se declarou para o bebê nas redes sociais.“Filho, hoje vivemos algo que nunca vou esquecer: te ver entrar comigo no Maracanã foi um sonho realizado. Obrigado por me proporcionar esse momento tão especial. Te amo para sempre”, escreveu o camisa 10.