Marido de Malu Borges revela atitude chocante de torcedores contra Virginia após vaias no Maracanã - Reprodução / Instagram

Marido de Malu Borges revela atitude chocante de torcedores contra Virginia após vaias no MaracanãReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2026 11:08 | Atualizado 01/06/2026 11:09

Rio - João Santiago, marido da influenciadora Malu Borges, comentou a repercussão envolvendo Virginia Fonseca no amistoso entre Brasil e Panamá, realizado neste domingo (31), no Maracanã. Em vídeo publicado no TikTok, o empresário criticou a reação de parte da torcida contra a influenciadora, que recebeu vaias e xingamentos durante a partida.



Além dos gritos direcionados à empresária após o gol de Vini Jr., ex-namorado de Virginia, João revelou que torcedores também jogaram aviões e bolas de papel em direção à influenciadora. O Brasil venceu a partida por 6 a 2.



“Cara, eu particularmente achei ridículo. Não é porque eu sou fã da Virgínia, mas... Por que que uma pessoa para e começa a xingar a mulher no meio do jogo porque o Vinícius Júnior fez um gol? O quê que a mulher fez ali para atrapalhar aquele negócio?”, questionou.



Na sequência, o empresário rebateu comentários que associaram a atitude da torcida ao clima do futebol. “As pessoas falam assim: ‘Não, que futebol é isso aí. É muita testosterona’. Cara, não é muita testosterona. Eu acredito muito mais que é pouco neurônio”, disparou.



João também detalhou o momento em que parte do público utilizou os papéis distribuídos no estádio para atingir Virginia. “As pessoas pegaram o papelzinho lá que o estádio fez, que eu já sabia que ia dar merda. Era óbvio que ia dar merda por causa de falta de ponto de reciclagem, enfim, várias coisas. As pessoas pegaram o papel, fizeram bolinha e aviãozinho de papel, e começaram a jogar [nela]. Provavelmente pessoas de 30, 40 anos fizeram isso. Acredito que alguns delinquentes de 15 [anos] também”, afirmou.



Ainda no vídeo, o empresário avaliou que episódios de violência e hostilidade ligados ao futebol têm se tornado frequentes. “Eu acho que o futebol desnorteia muito as pessoas, e isso é meio bizarro”, declarou.



Ao citar outro caso recente envolvendo torcedores, João mencionou os tumultos registrados em Paris após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Arsenal na final da Liga dos Campeões da Europa. “Então, cara, é bem bizarro assim. Eu não sou muito fã. Eu vi que essa semana depredaram Paris porque o Paris Saint-Germain ganhou. Por quê? Por quê? Por quê? O quê que está acontecendo, cara?!”, refletiu.