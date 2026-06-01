Lore Improta mostra conversa com Liz sobre ciúmes do irmão caçula - Reprodução / Instagram

Lore Improta mostra conversa com Liz sobre ciúmes do irmão caçulaReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2026 13:44

Rio - Lore Improta compartilhou nas redes sociais um momento íntimo ao lado da filha mais velha, Liz, de 4 anos, ao falar sobre a chegada do irmão caçula, Levi. A dançarina, de 32 anos, publicou um vídeo em que conversa com a menina sobre possíveis sentimentos de ciúmes e revelou que esse era um dos temas que mais despertavam preocupação durante a gravidez.



“Cresci sendo filha única, não tive experiência com irmãos, e esse era um ponto que me dava certa ansiedade durante a gravidez de Levi. Não sabia como seria o início, tinha medo das reações de Liz, mas as coisas têm fluído super bem por aqui”, escreveu Lore na legenda da publicação.



Segundo a influenciadora, ela tentou preparar a filha para a nova fase da família por meio de diálogos e também com a ajuda do livro “Agora Sou o Irmão Mais Velho”, da escritora Thaís Vilarinho.



No vídeo, Liz afirma que não sente ciúmes do irmão e relembra a história contada na obra. “Mãe, eu não tô com ciúmes”, disse a menina. Ao ser questionada sobre o que estava sentindo, respondeu: “Me sinto feliz”.



Lore também reforçou para a filha que qualquer sentimento seria compreendido. “Tudo bem se sentir ciúme, mamãe vai estar aqui por você, tá certo?”, afirmou.



A dançarina explicou ainda que os cuidados mais intensos com o recém-nascido fazem parte de uma adaptação natural da rotina. “O que a mamãe quer que você saiba é que mamãe sempre vai tá aqui por você, que a gente sempre vai tá juntinhas e que é só uma fase, que a mamãe agora tá precisando muito ficar com seu irmãozinho pra dar o quê? Comidinha pra ele, botar ele pra dormir, que ele não faz nada sozinho”, declarou.



A conversa terminou com um combinado entre mãe e filha. “Mas mamãe tá aqui com você sempre e quando você sentir qualquer coisa você vai fazer o quê? Correr e?”, perguntou Lore. “Abraçar a mamãe”, respondeu Liz.



Liz e Levi são filhos de Lore Improta com o cantor Léo Santana, de 38 anos. O casal oficializou a união em 2021. Levi nasceu na última terça-feira (26), após 15 horas de trabalho de parto. Nos últimos dias, a influenciadora também mostrou detalhes do nascimento e agradeceu o apoio do marido. “Meu parceiro de vida. O melhor pai que eu poderia pedir pros meus filhos”, escreveu.