Fabio Assunção lamentou morte do pai Reprodução/Instagram
Fabio Assunção comunica morte do pai: 'Descanse em paz'
Ivo Assunção Pinto faleceu no sábado (30), aos 84 anos
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