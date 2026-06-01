Fabio Assunção lamentou morte do pai - Reprodução/Instagram

Fabio Assunção lamentou morte do pai Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 22:46

Rio - Fabio Assunção usou as redes sociais para lamentar o falecimento do pai, Ivo Assunção Pinto, aos 84 anos. O ator contou aos seguidores que o genitor morreu no sábado (30), mas que o corpo dele foi sepultado nesta segunda-feira (1°).

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"Anteontem, 30 de maio, perdi meu pai. Hoje nos despedimos dele no velório e enterro, cercados de família, afeto e presença. Meus três filhos ficaram comigo, e isso deu outro sentido a essa despedida. Foram dias ao lado da minha mãe e do meu irmão", relatou.

O artista agradeceu o apoio das ex-mulheres após a perda do membro da família. "Recebi muito carinho de familiares, da mãe da Ella, e da Verena, mãe da minha caçula, que permaneceu ao meu lado apoiando a mim, à minha mãe e aos meus filhos com enorme generosidade e cuidado. Agradeço à Milena e à Carla, por toda a ajuda e presença".

Fabio Assunção relembrou os ensinamentos e legado deixados por Ivo. "Todos os valores éticos que meu pai me ensinou permanecem aqui comigo. Ele me mostrou Nelson Gonçalves, me levava ao Pacaembu para ver o Corinthians e falava muito sobre integridade, honestidade e caráter. Foi meu pai, o melhor que pôde ser, marido da minha mãe por 60 anos. Carrego comigo apenas boas lembranças. Não guardo nada de negativo. Eu o amava. Descanse em paz, Ivo. Obrigado por tudo", concluiu.