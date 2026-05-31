Leo Stronda fala sobre a morte do fisiculturista Gabriel Ganley - Reprodução / Youtube

Leo Stronda fala sobre a morte do fisiculturista Gabriel GanleyReprodução / Youtube

Publicado 31/05/2026 19:58 | Atualizado 31/05/2026 19:59



Rio - Leo Stronda, de 33 anos, falou pela primeira vez sobre a morte de Gabriel Ganley, fisiculturista e influenciador conhecido no meio fitness como Ganley , que faleceu no dia 23 de maio de 2026, aos 22 anos. Ele foi encontrado sem vida no apartamento em que morava no bairro da Mooca, em São Paulo. Segundo o atestado de óbito, a causa da morte foi cardiomiopatia hipertrófica.

fotogaleria

Em um longo vídeo publicado nesta sexta-feira (31), no Youtube, Stronda disse que esperou alguns dias para respeitar o luto da família antes de falar sobre o assunto. Segundo Leo, a morte teve tamanho impacto no meio fitness porque muitos atletas se reconheciam na trajetória do jovem: “O Ganley não era um fisiculturista. Ganley não era um influenciador, era uma estrela”

No vídeo, o influenciador relembrou que, próximo aos 22 anos, também experimentou substâncias na busca por mais músculos. "A gente se identifica muito com o Ganley porque podia ter sido a gente. Podia ter sido eu”, disse.

Durante o relato, Stronda contou que conheceu Ganley em uma gravação para o canal "Fábrica de Monstros". Segundo ele, já no primeiro contato, o jovem falava com convicção sobre o desejo de se tornar bodybuilder Open, categoria mais tradicional do fisiculturismo, e dizia que faria “o que tivesse que fazer” para alcançar esse objetivo.



Leo também comentou a repercussão desse mesmo vídeo citado, no qual aparece fazendo brincadeiras sobre o uso de substâncias e faz, ainda, uma "aplicação de bomba" com Ganley. O influenciador admitiu arrependimento. "Eu fiz várias brincadeiras, brincadeiras das quais eu me arrependo hoje profundamente”, declarou.



Segundo Stronda, a suposta aplicação mostrada no vídeo foi improvisada e não houve aplicação real. “Foi tudo de última hora. A gente não tinha as coisas ali, então foi totalmente cenográfico. A gente fingiu que estava aplicando”, afirmou. Ainda assim, o influenciador reconheceu que a cena não deveria ter sido feita. “Eu não devia ter feito aquilo. Com certeza não.”



Em outro trecho, Stronda afirmou que, quando percebeu a intensidade com que Ganley encarava a busca por resultados, mais especificamente com o uso de insulina, mudou o tom das conversas e tentou alertá-lo. “Cara, não, não faz isso, velho. Você é muito jovem, você não pode usar isso”, disse. Depois, disse que chegou a falar com a mão no rosto do garoto: “Mano, esquece isso, abandona isso. Não faz essa loucura não.”



O influenciador afirmou que ficou em estado de choque ao receber a notícia da morte, pois os dois tinham uma gravação marcada para aquele mesmo dia. “Eu estava esperando ele pra uma gravação. Foi quando o pessoal me ligou me informando”, relatou.



Ao falar sobre responsabilidade, Leo disse que não sabe se encontrar um culpado resolve o caso, mas afirmou que pretende mudar a própria postura. “Eu sinto que eu errei muito como cristão, como pessoa, como amigo. Me arrependo profundamente”, disse. Em seguida, afirmou que não fará mais brincadeiras sobre o tema em seus conteúdos.



Stronda também anunciou que cancelou um projeto de músicas voltadas ao universo maromba, porque algumas faixas tratavam do uso de anabolizantes. “Eu não quero mais errar. Eu sinto que eu errei. Peço perdão”, afirmou.



No fim do vídeo, Leo voltou a homenagear Ganley e defendeu que a imagem do jovem não seja reduzida aos erros. “O Ganley era o ícone da nova geração”, disse. “Que os erros, seus erros, Ganley, não definam quem você é. Você era muito mais do que seus erros.”

Confira o vídeo na íntegra: