Leo Stronda fala sobre a morte do fisiculturista Gabriel GanleyReprodução / Youtube
Leo também comentou a repercussão desse mesmo vídeo citado, no qual aparece fazendo brincadeiras sobre o uso de substâncias e faz, ainda, uma "aplicação de bomba" com Ganley. O influenciador admitiu arrependimento. "Eu fiz várias brincadeiras, brincadeiras das quais eu me arrependo hoje profundamente”, declarou.
Segundo Stronda, a suposta aplicação mostrada no vídeo foi improvisada e não houve aplicação real. “Foi tudo de última hora. A gente não tinha as coisas ali, então foi totalmente cenográfico. A gente fingiu que estava aplicando”, afirmou. Ainda assim, o influenciador reconheceu que a cena não deveria ter sido feita. “Eu não devia ter feito aquilo. Com certeza não.”
Em outro trecho, Stronda afirmou que, quando percebeu a intensidade com que Ganley encarava a busca por resultados, mais especificamente com o uso de insulina, mudou o tom das conversas e tentou alertá-lo. “Cara, não, não faz isso, velho. Você é muito jovem, você não pode usar isso”, disse. Depois, disse que chegou a falar com a mão no rosto do garoto: “Mano, esquece isso, abandona isso. Não faz essa loucura não.”
O influenciador afirmou que ficou em estado de choque ao receber a notícia da morte, pois os dois tinham uma gravação marcada para aquele mesmo dia. “Eu estava esperando ele pra uma gravação. Foi quando o pessoal me ligou me informando”, relatou.
Ao falar sobre responsabilidade, Leo disse que não sabe se encontrar um culpado resolve o caso, mas afirmou que pretende mudar a própria postura. “Eu sinto que eu errei muito como cristão, como pessoa, como amigo. Me arrependo profundamente”, disse. Em seguida, afirmou que não fará mais brincadeiras sobre o tema em seus conteúdos.
Stronda também anunciou que cancelou um projeto de músicas voltadas ao universo maromba, porque algumas faixas tratavam do uso de anabolizantes. “Eu não quero mais errar. Eu sinto que eu errei. Peço perdão”, afirmou.
No fim do vídeo, Leo voltou a homenagear Ganley e defendeu que a imagem do jovem não seja reduzida aos erros. “O Ganley era o ícone da nova geração”, disse. “Que os erros, seus erros, Ganley, não definam quem você é. Você era muito mais do que seus erros.”