Gabriel Ganley foi encontrado morto em casa - Reprodução / Instagram

Gabriel Ganley foi encontrado morto em casaReprodução / Instagram

Publicado 23/05/2026 21:25

O fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley morreu neste sábado, 23, aos 22 anos de idade . A informação foi confirmada em uma publicação da Integralmedica, patrocinadora do atleta, nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada. O Estadão tentou contato, sem sucesso, com a família do influenciador e com a marca de suplementos. O espaço está aberto para manifestação.

Considerado um dos principais nomes da nova geração do cenário "maromba" no Brasil, sua morte gerou grande comoção entre fãs, atletas e a comunidade esportiva nacional. O influenciador Renato Cariani publicou uma mensagem nas suas redes sociais sobre a morte de Ganley.

"Molecote, guardei com muito carinho todas as nossas resenhas e momentos que compartilhamos juntos…Que os céus receba (sic) você com alegria e que sua família seja confortada com a paz do Senhor", escreveu Cariani.

O influenciador Itinho Lima também publicou sobre a morte de Ganley, pedindo respeito aos seus parentes. "Não esperem vídeo. Não me perguntem em podcast. E espero que os demais influenciadores respeitem a família e a imagem de um menino que se foi cedo demais", escreveu.

O atleta Toguro também se pronunciou sobre a morte de Ganley. "Não existe (sic) palavras pra escrever, triste e ainda não caiu a ficha. Papai do céu conforte a mãe e que o receba com braços abertos. O fisiculturismo está em luto", escreveu.

Ganley era um fenômeno nas redes sociais e cresceu publicando conteúdos para motivar jovens a fazerem exercícios e documentando a rotina de alta performance no esporte. No Instagram, acumulava mais de 1,7 milhão de seguidores, enquanto no TikTok somava cerca de 1,1 milhão de usuários acompanhando seus conteúdos diariamente. Além do trabalho nas redes sociais, ele cursou até o quinto período do curso de educação física na UFRJ.

Natural do Rio de Janeiro, o atleta morava em São Paulo e estava em fase ativa de preparação para disputar o campeonato de fisiculturismo Musclecontest Brasil, programado para ocorrer em Curitiba (PR) em julho.

Ganley integrou o time de atletas da Integralmedica, uma das maiores marcas de suplementação da América Latina. Por ser jovem, seu apelido era "bbzinho".

"Hoje a dor fala mais alto (...) perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", escreveu a Integralmedica nas redes sociais.

Em nota, a SSP afirmou apenas que um "jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado, na Rua da Mooca, na zona leste da capital". De acordo com a nota, a vítima foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo. "Não foram encontrados sinais aparentes de violência no local. A perícia foi realizada no local. O caso foi registrado como morte suspeita - morte súbita no 42º DP (Parque São Lucas)."