Gabriel Ganley tinha 22 anos - Reprodução / Instagram

Gabriel Ganley tinha 22 anos Reprodução / Instagram

Publicado 23/05/2026 17:37

O influenciador e atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley morreu, aos 22 anos. A notícia foi confirmada, neste sábado (23), pela empresa de suplementos que patrocinava ele. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

“Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado”, homenageou a Integralmédica nas redes sociais.

Além da empresa, nomes do fisiculturismo, amigos e fãs de Gabriel também se despediram. No X, antigo Twitter, o nome do influenciador chegou a ser o assunto mais comentado da rede social.

“Você partiu cedo demais, mas o impacto da sua jornada foi gigante. Um amigo inesquecível, o orgulho de uma família e a inspiração de tantos fãs”, escreveu Leandro Peres. “É uma dor imensa, desde a primeira vez que gravamos eu vi um brilho diferenciado em você, algo que realmente te levou onde você estava, motivando e inspirando jovens a treinarem, se comunicarem e principalmente serem quem são”, disse o fimmaker Felipe Braga.

Um dia antes de sua morte, Ganley havia postado uma foto na academia, após um treino de pernas. Atualmente, o atleta estava em preparação para a competição Musclecontest Brasil, que acontece em julho, em Curitiba (PR).