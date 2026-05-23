Sindicato diz que Deolane ficou em um cômodo que era usado como sala de espera para consulta médica - Eduardo Martins / Brazil News

Sindicato diz que Deolane ficou em um cômodo que era usado como sala de espera para consulta médicaEduardo Martins / Brazil News

Publicado 23/05/2026 12:33





Procurada pelo Estadão, a Secretaria diz, em nota, que a custodiada foi alocada de acordo com a determinação judicial, que reconheceu a existência de registro ativo da influenciadora digital como advogada: "A atuação institucional da SAP limitou-se ao estrito cumprimento do dever legal e das ordens do Poder Judiciário".



A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) diz que os advogados presos preventivamente têm direito a prerrogativas profissionais previstas em lei, como ficar separada de outros presos, não se tratando de privilégio.



A reportagem tenta contato com a defesa de Deolane. A influenciadora Deolane Bezerra foi tratada com regalias durante as 14 horas em que ficou presa na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, na última sexta-feira (22). Ela recebeu uma cama diferente das usadas pelas demais presas e teve acesso a um chuveiro quente, enquanto as outras tomam banho frio. A denúncia, do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal), foi encaminhada à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) com pedido de apuração.Procurada pelo Estadão, a Secretaria diz, em nota, que a custodiada foi alocada de acordo com a determinação judicial, que reconheceu a existência de registro ativo da influenciadora digital como advogada: "A atuação institucional da SAP limitou-se ao estrito cumprimento do dever legal e das ordens do Poder Judiciário".A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) diz que os advogados presos preventivamente têm direito a prerrogativas profissionais previstas em lei, como ficar separada de outros presos, não se tratando de privilégio.A reportagem tenta contato com a defesa de Deolane.