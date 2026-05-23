Para Barroso, as pessoas terão que ser reeducadas ao uso das novas tecnologiasFábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Barroso diz que redes sociais abriram 'avenidas' para desinformação e discursos de ódio
Ministro afirmou que revolução digital eliminou filtros da imprensa profissional
Barroso diz que redes sociais abriram 'avenidas' para desinformação e discursos de ódio
Ministro afirmou que revolução digital eliminou filtros da imprensa profissional
Mega 30 anos: apostas podem ser feitas até este sábado
As seis dezenas serão sorteadas no próximo domingo (24), a partir das 11h
Deolane divide cela especial de 9 m² com advogada em presídio superlotado
Um dia antes da chegada da empresária, unidade prisional tinha 159 detentas acima de sua capacidade
Cadillac, Mercedes, Jeep: veja os carros de luxo de Deolane apreendidos em operação contra o PCC
Influenciadora é investigada por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital
Homem é preso por tentar furtar quase R$ 2 mil em itens para churrasco no DF
Carrinho tinha picanha, cerveja, vodca, carvão e outros produtos
Partido faz vídeo de IA mostrando Joaquim Barbosa como pré-candidato à presidência
Líder do Democracia Cristã (DC), João Caldas compra briga com antigos aliados para colocar ex-jurista na corrida eleitoral
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.