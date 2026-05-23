Homem seguiu para a Central de Flagrantes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde permaneceu presoReprodução / Redes sociais
Homem é preso por tentar furtar quase R$ 2 mil em itens para churrasco no DF
Carrinho tinha picanha, cerveja, vodca, carvão e outros produtos
Homem é preso por tentar furtar quase R$ 2 mil em itens para churrasco no DF
Carrinho tinha picanha, cerveja, vodca, carvão e outros produtos
Partido faz vídeo de IA mostrando Joaquim Barbosa como pré-candidato à presidência
Líder do Democracia Cristã (DC), João Caldas compra briga com antigos aliados para colocar ex-jurista na corrida eleitoral
Mendonça autoriza retorno de Daniel Vorcaro a cela especial da PF
Defesa do dono do Banco Master alegou falta de água, ventilação inadequada e riscos à segurança
STF mantém decisão de Dino que destina à CVM taxa de fiscalização dos mercados
Cerca de 70% da arrecadação da taxa deverá ficar com a reguladora
Justiça do Paraná reduz pena de homem que ateou fogo na companheira
Segundo desembargadores, houve 'arrependimento eficaz' do agressor
Homem perde controle de Porsche e bate em aparelhos de ginástica na rua
Motorista diz que acidente foi causado pela pista molhada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.