Homem seguiu para a Central de Flagrantes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde permaneceu preso - Reprodução / Redes sociais

Homem seguiu para a Central de Flagrantes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde permaneceu presoReprodução / Redes sociais

Publicado 23/05/2026 09:10

Um homem foi preso em flagrante por furtar cerca de R$ 1.993,80 em produtos de um supermercado, na Asa Sul, Distrito Federal, para fazer churrasco. A lista de produtos incluía cerveja, picanha, temperos e legumes.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu à ocorrência após a tentativa de furto e chegou ao local antes que o homem conseguisse fugir com os produtos. O caso aconteceu na última quinta-feira (20).

O carrinho continha produtos como cerveja, palmito, vodca, azeite, tempero para frango, picanha, queijo coalho, tempero para legumes, carvão e barbeador.

Ele seguiu para a Central de Flagrantes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde permaneceu preso pelos crimes de furto em comércio e receptação.