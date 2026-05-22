Motorista estava sóbrio, mas passageiro apresentava sinais de embriaguez - TV Globo/ Reprodução

Motorista estava sóbrio, mas passageiro apresentava sinais de embriaguezTV Globo/ Reprodução

Publicado 22/05/2026 20:39

Um homem de 24 anos que dirigia um Porsche na madrugada desta sexta-feira, 22, perdeu o controle do veículo e colidiu contra os equipamentos de uma estação de treinamento físico na Rua Olimpíadas, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

Policiais militares foram ao local e encontraram o carro de luxo sobre a calçada. Conforme imagens feita pelo portal G1, é possível ver o veículo preso às ferragens da estação e os aparelhos de ginástica destruídos.

Segundo a PM, o homem que dirigia o Porsche diz ter perdido o controle da direção por conta da pista molhada. Ele chegou a fazer o teste do etilômetro, que mede a quantidade de álcool no corpo, mas o resultado deu negativo para a ingestão da substância.

Um passageiro que estava no veículo apresentou sinais de embriaguez e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de dosagem alcoólica, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP).

Não há informação sobre feridos e nenhum dos dois envolvidos foi detido. A identidade de ambos não foi revelada e, por isso, não foi possível localizar as defesas. Conforme a SSP-SP, o caso foi registrado como colisão no 27° DP (Dr. Ignácio Francisco) e a perícia foi requisitada ao local.