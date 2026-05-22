Lula defende escala 5x2 sem redução de salárioTânia Rêgo/Agência Brasil
'Vamos ver quem é quem', diz Lula sobre redução da jornada de trabalho
Presidente criticou período de transição para fim da escala 6x1
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