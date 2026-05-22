Lula criticou as mudanças nas regras aprovadas pelos deputados - Redes sociais / Reprodução

Lula criticou as mudanças nas regras aprovadas pelos deputadosRedes sociais / Reprodução

Publicado 22/05/2026 17:41 | Atualizado 22/05/2026 18:54

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (22) que vai vetar trechos do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados nesta semana que autoriza candidatos a dispararem mensagens em massa durante as eleições. A declaração foi dada em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

"Agora, as bancadas aprovaram uma coisa que vai fomentar o uso de robô na eleição. Eu certamente vetarei. Primeiro, vou trabalhar para o Senado não aprovar, e depois eu vetarei", garantiu.

O chefe do Executivo também defendeu que é preciso punir quem conta uma mentira sabendo que é mentira, e que uma pessoa pode causar um grande prejuízo no bolso do país se inventar boatos sobre o mercado de dinheiro.

"O cara que conta uma mentira sabendo que é mentira, ele tem que ser punido. O cara pode causar um rombo na economia contando uma mentira sobre o sistema financeiro. Um cara pode inventar que um banco vai quebrar, arranca o seu dinheiro logo, vai em uma corrida para o banco, quebra o banco. Isso tem que ser crime", ressaltou.

Educação e política

Lula disse ainda que o povo não gosta de política e que a responsabilidade disso é dos próprios políticos. Segundo ele, a população precisa receber educação para passar a gostar do assunto.

Na mesma entrevista, o petista voltou a atacar a Operação Lava Jato, chamando o caso de "a grande mentira do século" no Brasil, e criticou o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol. Ele afirmou que a investigação quebrou empresas e destruiu postos de trabalho no país.

O presidente reclamou também que ninguém pediu desculpas pelos erros da operação até agora. Ele declarou que a imprensa demorou 50 anos para pedir desculpas pelo apoio à ditadura militar e que deve demorar o mesmo tempo para admitir os erros da Lava Jato.