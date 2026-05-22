Carla Zambelli (PL-SP) é investigada pela invasão hacker que emitiu um mandato falso de prisão contra MoraesLula Marques/Agência Brasil
Justiça da Itália nega extradição de Carla Zambelli para o Brasil
O tribunal é a última instância judiciária italiana
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Foram executados três mandados de prisão e 11 de busca e apreensão
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