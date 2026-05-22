Marcos Rogério defendeu a manutenção da chapa e disse que o partido não vai trocar de candidatoAndressa Anholete/Agência Senado
"Para quem esperava uma tragédia, parece que ela não veio, né?", disse o parlamentar em entrevista coletiva após participar do Fórum Esfera 2026, no Guarujá (SP). Para Marcos Rogério, Flávio tem "encarado" os fatos, enquanto a aposta do governo federal e da esquerda seria pelo derretimento da pré-candidatura bolsonarista.
Na semana passada, foram divulgadas conversas entre o senador e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nas quais Flávio pediu recursos para a produção de um filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Marcos Rogério também desconsiderou a potencial substituição de Flávio pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. Ele negou que a possibilidade tenha sido debatida internamente na sigla por hora.
"Não há nenhum tipo de movimento no sentido de reavaliar a candidatura ou de optar por um nome diferente. A pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro continua seguindo em frente, naturalmente", disse o senador.
Segundo Sóstenes, o resultado mostra Flávio ainda viável na disputa pela Presidência, mesmo após a revelação das conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro.
"Mesmo sobre forte ataque nos últimos 7 dias, nosso pré candidato a presidente Flávio Bolsonaro mostra no Datafolha de hoje que permanece variando na dentro da margem de erro, continua plenamente viável e altamente competitivo", escreveu Sóstenes em suas redes sociais.
O deputado disse ainda que Flávio se recuperará da baixa eleitoral: "Daqui a 15 dias vamos voltar à liderança de todas as pesquisas", finalizou.