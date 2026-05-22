Marcos Rogério defendeu a manutenção da chapa e disse que o partido não vai trocar de candidato - Andressa Anholete/Agência Senado

Marcos Rogério defendeu a manutenção da chapa e disse que o partido não vai trocar de candidatoAndressa Anholete/Agência Senado

Publicado 22/05/2026 16:59 | Atualizado 22/05/2026 18:56





"Para quem esperava uma tragédia, parece que ela não veio, né?", disse o parlamentar em entrevista coletiva após participar do Fórum Esfera 2026, no Guarujá (SP). Para Marcos Rogério, Flávio tem "encarado" os fatos, enquanto a aposta do governo federal e da esquerda seria pelo derretimento da pré-candidatura bolsonarista.



Na semana passada,



Marcos Rogério também desconsiderou a potencial substituição de Flávio pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. Ele negou que a possibilidade tenha sido debatida internamente na sigla por hora.



"Não há nenhum tipo de movimento no sentido de reavaliar a candidatura ou de optar por um nome diferente. A pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro continua seguindo em frente, naturalmente", disse o senador. O senador e pré-candidato ao governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL-RO), afirmou nesta sexta-feira (22), que o resultado da pesquisa Datafolha divulgada também nesta sexta-feira, não foi tão ruim quanto se esperava. No levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente por 47% a 43% no segundo turno, depois de empate em 45% na rodada anterior. Pela margem de erro de 2 pp, os dois seguem empatados tecnicamente."Para quem esperava uma tragédia, parece que ela não veio, né?", disse o parlamentar em entrevista coletiva após participar do Fórum Esfera 2026, no Guarujá (SP). Para Marcos Rogério, Flávio tem "encarado" os fatos, enquanto a aposta do governo federal e da esquerda seria pelo derretimento da pré-candidatura bolsonarista.Na semana passada, foram divulgadas conversas entre o senador e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nas quais Flávio pediu recursos para a produção de um filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.Marcos Rogério também desconsiderou a potencial substituição de Flávio pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. Ele negou que a possibilidade tenha sido debatida internamente na sigla por hora."Não há nenhum tipo de movimento no sentido de reavaliar a candidatura ou de optar por um nome diferente. A pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro continua seguindo em frente, naturalmente", disse o senador.

''Daqui a 15 dias, vamos voltar à liderança de todas as pesquisas'', diz Sóstenes, após Datafolha

O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), minimizou a queda registrada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na pesquisa Datafolha.



Segundo Sóstenes, o resultado mostra Flávio ainda viável na disputa pela Presidência, mesmo após a revelação das conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro.



"Mesmo sobre forte ataque nos últimos 7 dias, nosso pré candidato a presidente Flávio Bolsonaro mostra no Datafolha de hoje que permanece variando na dentro da margem de erro, continua plenamente viável e altamente competitivo", escreveu Sóstenes em suas redes sociais.



O deputado disse ainda que Flávio se recuperará da baixa eleitoral: "Daqui a 15 dias vamos voltar à liderança de todas as pesquisas", finalizou.





