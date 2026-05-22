Allan Santos foi condenado a um ano, sete meses e um dia de detençãoYouTube/Reprodução
STJ confirma condenação de Allan dos Santos por caluniar cineasta
Sentença não cabe mais recurso
STJ confirma condenação de Allan dos Santos por caluniar cineasta
Sentença não cabe mais recurso
'Para quem esperava uma tragédia, não veio', diz Marcos Rogério sobre pesquisa Datafolha
Parlamentar minimiza impacto de levantamento eleitoral após números apontarem empate técnico no segundo turno
André Mendonça deve autorizar volta de Vorcaro para cela especial na PF
Medida visa ampliar tempo de reuniões com advogados para destravar acordo de colaboração com a PGR
Lula amplia vantagem após escândalo Flávio Bolsonaro-Vorcaro, mostra Datafolha
No 1° turno, o presidente teria uma vantagem de 9% em relação ao senador
Zema eleva críticas a Flávio Bolsonaro: 'Quem estiver do lado de corrupto não conte comigo'
Ex-governador reforça racha com parlamentar após escândalo envolvendo conversas gravadas com banqueiro preso
STF retoma julgamento definitivo sobre piso salarial da enfermagem
Plenário analisa mérito de ação sobre remuneração mínima para a categoria da saúde no ambiente virtual
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.