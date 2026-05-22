Mendonça acumula a tarefa com a atuação no Supremo Tribunal Federal (STF), onde é relator de duas investigaçõesJosé Cruz / Agência Brasil
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