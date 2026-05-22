Mendonça acumula a tarefa com a atuação no Supremo Tribunal Federal (STF), onde é relator de duas investigações - José Cruz / Agência Brasil

Mendonça acumula a tarefa com a atuação no Supremo Tribunal Federal (STF), onde é relator de duas investigaçõesJosé Cruz / Agência Brasil

Publicado 22/05/2026 15:37

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, nomeou André Mendonça como juiz responsável para julgar ações sobre propaganda eleitoral nas campanhas deste ano. A ministra Estela Aranha, que já era incumbida inicialmente da função, vai compartilhar a tarefa com o colega.

Mendonça acumula a atribuição com a atuação no Supremo Tribunal Federal (STF), onde é relator de duas investigações com potencial para alterar o processo eleitoral: o escândalo do Banco Master e as fraudes do INSS.

O TSE é composto de sete ministros, sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados. Tradicionalmente, a análise da propaganda eleitoral era uma tarefa para os magistrados vindos da advocacia. A praxe sofreu alterações nos últimos anos. Em 2022, Alexandre de Moraes presidia o tribunal e nomeou, além dos dois integrantes da advocacia, a ministra Cármen Lúcia para julgar as ações sobre publicidade.

O novo responsável pelas ações é vice-presidente da Corte Eleitoral e um aliado importante de Nunes Marques. Os dois têm visão ideológica semelhante e receberam indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para as vagas que ocupam no STF.

A nomeação de Mendonça saiu publicada em uma portaria na quarta-feira (20). A norma também determina que as decisões individuais tomadas pelos dois juízes da propaganda "serão imediatamente submetidas ao Plenário pela Presidência, inclusive por meio de sessão virtual".