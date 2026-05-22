Taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e o pagamento deve ser feito até 10 de junho - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e o pagamento deve ser feito até 10 de junhoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 22/05/2026 14:43

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta sexta-feira (22) o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho, exclusivamente pela internet, no site do Enem.



As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela aplicação do certame, estima aumentar para cerca de 10 mil o número de locais de prova em todo o país.



A taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e o pagamento deve ser feito até 10 de junho.



Inscrição automática

Uma das novidades deste ano é que os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame. Os estudantes do 3º ano serão inscritos a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino.



O aluno terá apenas que confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que deseja fazer, informar o município onde quer fazer a prova, além de solicitar recursos de acessibilidade, se necessário.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova é considerada a principal forma de entrada na educação superior, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados destas provas para selecionar estudantes.



Desde o ano passado, o Enem voltou a ser aceito para certificação do ensino médio, no caso dos candidatos com 18 anos completos que alcancem a pontuação mínima em cada área do conhecimento e na redação.



Confira o cronograma previsto no edital:



- Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho

- Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho

- Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho

- Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho

- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

