Felipe Vorcaro foi preso na quinta fase da Operação Compliance ZeroInstagram/Reprodução
Mendonça vota para manter prisão de primo de Vorcaro
Com pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, julgamento na Segunda Turma do STF foi suspenso
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