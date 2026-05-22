Segundo investigação, Daniel Vorcaro teria tentado esconder R$ 2 bilhões na conta do pai - Montagem feita com fotos de Reprodução / Redes sociais

Segundo investigação, Daniel Vorcaro teria tentado esconder R$ 2 bilhões na conta do paiMontagem feita com fotos de Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/05/2026 11:52

Henrique Vorcaro tem apresentado dificuldades para se adaptar ao complexo prisional. O empresário, que foi diagnosticado com depressão, teria sofrido surtos intercalados com momentos de tristeza e desespero, além de lapsos de memória. A unidade prisional sofre com problemas de superlotação e é a maior de Minas Gerais.

Prisão de Henrique Vorcaro

Henrique Vorcaro foi preso na quinta-feira (14), durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades nas ações do Banco Master. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.



O empresário iria embarcar para Brasília para visitar o filho na carceragem da Polícia Federal, quando foi detido em Minas Gerais.

O pai de Daniel Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento. Segundo a investigação, o dono do banco teria tentado esconder R$ 2 bilhões na conta de Henrique Vorcaro.



Na ocasião, em nota, a defesa de Henrique Vorcaro disse que a decisão judicial que determinou a prisão do empresário teria sido baseada em fatos que, de acordo com os advogados, ainda não tiveram a “licitude e a racionalidade econômica devidamente comprovadas no processo”.

"E não estão porque não foram solicitados à defesa e nem a ele. O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar a estamos a dizer ainda hoje", informou.