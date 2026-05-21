Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está preso desde março de 2026Secretaria da Administração Penitenciária-SP
PF rejeita proposta de delação de Daniel Vorcaro
Investigadores consideraram que informações apresentadas pela defesa do ex-banqueiro são insuficientes
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Daniele critica exposição pública após operação que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC
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Texto segue para ser votado no Senado
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