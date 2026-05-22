Mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde foi autuada e presa pelo crime de furto - Reprodução / Google Street View

Mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde foi autuada e presa pelo crime de furtoReprodução / Google Street View

Publicado 22/05/2026 09:57

Uma mulher não identificada foi presa nesta quinta-feira (21), suspeita de tentar furtar mais de R$ 150 em pacotes de goma de mascar de um supermercado no bairro Benedito Bentes, em Maceió.

Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição motorizada Rocom 03, do 5º BPM, foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma denúncia de furto em um estabelecimento da região.

No local, os militares encontraram a suspeita detida pela equipe de segurança do supermercado, que informou o furto de R$ 156,38 em gomas de mascar. Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde foi autuada e presa pelo crime de furto.