Sari Corte Real recorre da condenação em liberdadeInstagram/ Reprodução
Caso Miguel: TJ-PE nega recurso e mantém pena de 7 anos de prisão para Sari Corte Real
Ex-primeira-dama de Tamandaré foi condenada pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte
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