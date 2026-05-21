Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) mentiu ao dizer que assinou todas as CPIs sobre o caso MasterAFP
Flávio Bolsonaro não assinou três das cinco CPIs sobre o Master que poderia apoiar
Senador começou a defender uma comissão parlamentar de inquérito após a divulgação de conversas com Vorcaro
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