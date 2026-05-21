No primeiro quadrimestre, aeroportos brasileiros registraram a circulação de 33,7 milhões de passageiros Rovena Rosa/Agência Brasil
Número de passageiros domésticos bate recorde em abril e no 1° quadrimestre de 2026
Dados foram divullgados pela Anac
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