No primeiro quadrimestre, aeroportos brasileiros registraram a circulação de 33,7 milhões de passageiros - Rovena Rosa/Agência Brasil

No primeiro quadrimestre, aeroportos brasileiros registraram a circulação de 33,7 milhões de passageiros Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 21/05/2026 17:58

A aviação doméstica brasileira segue registrando bons números neste início de ano. Em abril e no primeiro quadrimestre de 2026 a movimentação de passageiros no país registrou recordes históricos. De janeiro até o mês passado, 33,7 milhões voaram pelo Brasil. O número foi 6,5% maior que o registrado no mesmo período de 2025. Pela primeira vez, desde o início da série histórica divulgada pela agência, em 2000, o país atingiu tal patamar.

No mês passado, foram registrados 8.006.624 passageiros, um aumento de 1,1% em relação a abril de 2025, quando 7.917.698 viajaram de avião no país. O fortalecimento de destinos domésticos contribui para o cenário positivo, consolidando o turismo como instrumento estratégico de crescimento econômico e geração de emprego e renda.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 20, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Estrangeiros

O Brasil registrou recorde também na movimentação de passageiros internacionais, tanto em abril quanto nos primeiros quatro meses do ano. No mês passado, foram registrados 2.224.730 de passageiros internacionais — número 4,2% maior que os 2.133.788 contabilizados em abril de 2025.

O primeiro quadrimestre de 2026 também registrou a maior movimentação da série histórica: 10,57 milhões de passageiros — 11% a mais que os 9,5 milhões registrados no mesmo período de 2025.

Total

Contabilizando o total (domésticos + internacionais), o Brasil registrou a melhor movimentação da história no primeiro quadrimestre, alcançado a marca de 44.309.776 de passageiros, um crescimento de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 41.168.238 de passageiros.

Em abril, a quantidade de passageiros domésticos e internacionais (10.231.354) foi 1,7% maior este ano na comparação com abril de 2025 (10.051.486 de passageiros).

