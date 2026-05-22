Após deixar a sede da Polícia Civil, Deolane Bezerra foi levada para a Penitenciária Feminina de Santana - Eduardo Martins / Brazil News

Após deixar a sede da Polícia Civil, Deolane Bezerra foi levada para a Penitenciária Feminina de SantanaEduardo Martins / Brazil News

Publicado 22/05/2026 11:58

São Paulo - A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi transferida nesta sexta-feira, 22, para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do Estado de São Paulo. A defesa dela não foi localizada. Ela foi presa na quinta-feira , 21, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Após a Justiça manter a prisão preventiva em audiência de custódia, a influenciadora foi para a Penitenciária Feminina de Santana, Zona Norte da capital paulista, considerada a maior penitenciária feminina do Estado de São Paulo e operando acima da capacidade, segundo dados oficiais. A unidade prisional tem capacidade para cerca de 2,6 mil detentas, mas atualmente abriga número superior ao permitido, em torno de 2,8 mil mulheres, de acordo com informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Relembre a prisão

Deolane foi presa, na quinta-feira, durante a Operação Vérnix, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Segundo os investigadores, a influenciadora teria participação na movimentação de recursos atribuídos à facção e é apontada no inquérito como integrante da estrutura financeira do grupo.

As apurações indicam que empresas de fachada e contas bancárias ligadas à influenciadora teriam sido usadas para ocultar e movimentar dinheiro do crime organizado. O Ministério Público afirma que o esquema envolvia uma transportadora suspeita de atuar no fluxo financeiro da facção. A defesa ainda não foi localizada para se manifestar.

A influenciadora já havia sido alvo de outra investigação policial em 2024, quando foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investigava suspeitas de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais ligados a plataformas de apostas. Na ocasião, ela chegou a cumprir prisão domiciliar, mas retornou ao regime fechado após descumprir medidas impostas pela Justiça.