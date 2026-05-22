Atendimento deverá abranger desde a atenção psicossocial básica e especializada até serviços de urgênciaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Nova lei garante atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes no SUS
Mudança no ECA prevê ações de prevenção, acolhimento especializado e capacitação profissional
STF mantém decisão de Dino que destina à CVM taxa de fiscalização dos mercados
Cerca de 70% da arrecadação da taxa deverá ficar com a reguladora
Justiça do Paraná reduz pena de homem que ateou fogo na companheira
Segundo desembargadores, houve 'arrependimento eficaz' do agressor
Homem perde controle de Porsche e bate em aparelhos de ginástica na rua
Motorista diz que acidente foi causado pela pista molhada
Brasil propõe pacto regional contra feminicídio no Mercosul
Iniciativa apresentada no Paraguai prevê cooperação entre países
Tabata sobre chapa ao Senado em SP: 'não podemos perder o tempo do que acontece na rua'
Ex-ministros Marina Silva e Márcio França disputam pela segunda vaga no arranjo de Haddad
CFM aprova regras para uso do fenol, apesar de substância estar proibida pela Anvisa
Conselho reconhece os riscos de toxicidade do produto químico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.