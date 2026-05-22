Com histórico de militância no movimento estudantil, Samara atua em movimentos antirracista e feminista - Instagram/ Reprodução

Com histórico de militância no movimento estudantil, Samara atua em movimentos antirracista e feminista Instagram/ Reprodução

Publicado 22/05/2026 20:10

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas presencialmente nos dias 20 e 21 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-07489/2026. Na pesquisa anterior, de 13 de maio, Samara Martins tinha 2% das intenções de voto.

A pré-candidatura dela foi confirmada em fevereiro pelo partido, em decisão unânime do diretório nacional. A legenda afirma que a pré-candidata representa o programa de luta pelo socialismo nas eleições de 2026. No pleito anterior, ela disputou como vice na chapa do UP para a Presidência e recebeu, com Leonardo Péricles, 53.519 votos - 0,05% do total.

"A pré-candidatura de Samara é parte da resposta da classe trabalhadora brasileira à terceirização, à pejotização, à uberização, à escala 6×1, às longas e extenuantes jornadas de trabalho, aos baixos salários e à violência contra as mulheres e a população negra", diz o partido.

Ao analisar o crescimento da pré-candidata em outra pesquisa, o UP afirmou que algumas propostas têm ganhado repercussão "e encontrado a simpatia da classe trabalhadora brasileira". O partido citou propostas como a desmilitarização das polícias e o aumento de 100% no salário mínimo em 2027.

Trajetória de Samara Martins

Samara Martins Silva nasceu em Belo Horizonte (MG), em 1987, e é mãe de dois filhos. Formada em odontologia, ela trabalha no Sistema Único de Saúde (SUS) no programa Saúde da Família no Rio Grande do Norte. Atualmente, a pré-candidata também é vice-presidente nacional do partido Unidade Popular.

Com histórico de militância no movimento estudantil, Samara também atua em movimentos sociais como a Frente Negra Revolucionária, onde é coordenadora nacional, e o Movimento de Mulheres Olga Benário.

Segundo o UP, a pré-candidata está engajada nas lutas populares desde a juventude, a exemplo da conquista do passe livre estudantil em Belo Horizonte e a defesa da moradia popular em ocupações pelo País afora.