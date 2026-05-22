Com histórico de militância no movimento estudantil, Samara atua em movimentos antirracista e feminista Instagram/ Reprodução
Samara Martins, pré-candidata à Presidência pelo UP, aparece empatada com Zema em pesquisa
Partido afirma que a dentista de 38 anos representa o programa de luta pelo socialismo nas eleições de 2026
Samara Martins, pré-candidata à Presidência pelo UP, aparece empatada com Zema em pesquisa
Partido afirma que a dentista de 38 anos representa o programa de luta pelo socialismo nas eleições de 2026
'Vamos ver quem é quem', diz Lula sobre redução da jornada de trabalho
Presidente criticou período de transição para fim da escala 6x1
Delação de 'aliados do PCC' revela fraude de R$ 400 milhões em combustíveis
Empresários investigados por apoiar facção criminosa fecham acordo e entregam rede de fraude de impostos na Bahia
CNI entra com ação no Supremo contra o fim da taxa das blusinhas
Confederação argumenta que medida viola os princípios constitucionais da isonomia, livre concorrência e carece de requisito de urgência
Movimento Anticorrupção considera de elevada relevância voto de Cármen Lúcia sobre Ficha Limpa
Normativa impede que candidatos condenados possam ser eleitos
Zambelli é libertada na Itália após tribunal negar extradição
Corte italiana foi responsável pela decisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.