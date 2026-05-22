Fim da taxa das blusinhas viola o preceito constitucional de proteção do mercado interno como patrimônio nacionalFoto: Divulgação
CNI entra com ação no Supremo contra o fim da taxa das blusinhas
Confederação argumenta que medida viola os princípios constitucionais da isonomia, livre concorrência e carece de requisito de urgência
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Corte italiana foi responsável pela decisão
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