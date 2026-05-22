Tabata Amaral avaliou que movimentos alimentados pela ideia de implodir o sistema não resolveram problemas do País - Cleia Viana / Câmara dos Deputados

Tabata Amaral avaliou que movimentos alimentados pela ideia de implodir o sistema não resolveram problemas do PaísCleia Viana / Câmara dos Deputados

Publicado 22/05/2026 18:37 | Atualizado 22/05/2026 18:52

A deputada Tabata Amaral (PSB/SP) fez nesta sexta-feira, 22, críticas ao excesso de exposição que os parlamentares buscam hoje nas redes sociais. Ao falar sobre a radicalização da chamada "nova política", que surgiu na esteira das manifestações de 2013 e junto com a revolução tecnológica, a parlamentar avaliou que movimentos alimentados pela ideia de implodir o sistema não resolveram os problemas do País.

"Será que o melhor para o Brasil é esse tanto de 'deputado-popstar'? É esse tanto de 'deputado-influencer'? Porque os corruptos, os bandidos, se reinventaram de uma maneira extraordinária. Só que junto deles, a gente tem agora os influencers, que estão lá, filmando cada segundo do que eles fazem", afirmou Tabata durante participação no fórum da Esfera, realizado no Guarujá, litoral de São Paulo.

"Quando você filma cada segundo do que você faz, você não consegue negociar, você não consegue melhorar uma proposta", acrescentou.

Segundo Tabata, as manifestações de 2013 deixaram claro que a população estava unida no desejo pela mudança na política, mas não em relação a quem colocar no lugar, levando a uma polarização exacerbada.

"Conseguimos concordar lá atrás, porque o movimento que foi para as ruas não foi partidário, foi majoritário da população para dizer não queremos, basta. Mas aí talvez a gente esteja vivendo as consequências e aprendendo, que só dizer não queremos vocês, vamos implodir o sistema não resolve nossos problemas, e até cria novos", afirmou Tabata. "Essa dita nova política resolveu poucos problemas do Brasil", emendou.