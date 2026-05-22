Matheus e Paola tinham oficializado a união no início deste mês - Redes Sociais / Reprodução

Matheus e Paola tinham oficializado a união no início deste mêsRedes Sociais / Reprodução

Publicado 22/05/2026 18:00 | Atualizado 22/05/2026 18:05

Um jovem casal morreu em um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete no fim da tarde de quinta-feira (21), na rodovia SP-352, em Itapira, no interior de São Paulo. Mathias Ambrosini, de 20 anos, e Paola Talhatelli, de 18 anos, estavam casados havia apenas 20 dias. Eles moravam na cidade onde aconteceu a batida.

Mathias dirigia um Voyage e Paola estava no banco do passageiro. O rapaz teria perdido o controle da direção, rodado na pista e invadido a faixa do sentido contrário, segundo informações apuradas no local por funcionários da concessionária Intervias, que cuida do trecho. O carro do casal acabou atingido na lateral por uma caminhonete S10, onde estava apenas o motorista.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga as causas do acidente, o casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da caminhonete, de 36 anos, sofreu ferimentos leves e recebeu socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de álcool. O caso saiu registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor pela Delegacia de Mogi Guaçu.

A batida aconteceu na altura do quilômetro 169 da rodovia. O trecho ficou interditado entre 17h40 e 20h50 para o socorro e a retirada dos veículos. A Polícia Científica fez a perícia no local.

Os corpos dos jovens foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campinas (SP). O velório começa às 6h deste sábado (23), no Cemitério Parque Municipal da Paz, em Itapira. O enterro de Paola será às 10h, e o de Mathias às 13h, no mesmo local.

Casados há 20 dias

Mathias trabalhava em uma oficina de carros, enquanto Paola era manicure. No início do mês, os dois realizaram o sonho do casamento. O fotógrafo que registrou a união, Marcos Tavares, publicou homenagens aos jovens nas redes sociais.

"Há 20 dias eu estava ali, fotografando vocês dois, vendo os sorrisos, os detalhes de um amor muito bonito. E hoje, ao olhar essas fotos novamente, tudo ganhou um peso diferente", escreveu o profissional.

A empresa onde Mathias trabalhava e a igreja frequentada pela família de Paola também divulgaram notas de pesar lamentando a perda dos dois.