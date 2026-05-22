Malafaia criticou os ataques contra o filho de Jair Bolsonaro antes de evento religioso na capital fluminense - Redes Sociais / Reprodução

Malafaia criticou os ataques contra o filho de Jair Bolsonaro antes de evento religioso na capital fluminense Redes Sociais / Reprodução

Publicado 22/05/2026 19:03

O pastor evangélico Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, rebateu evangélicos petistas e afirmou que, apesar dos erros do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o Partido dos Trabalhadores (PT) não tem moral para acusar ninguém. As declarações foram dadas nesta sexta-feira (22), após reportagens mostrarem que uma ala de evangélicos do partido quer usar o caso do Banco Master para atacar Flávio.

"Não tô aqui defendendo o Flávio não. Tá errado. Não tô defendendo ele não. Mas o PT está mais sujo do que pau de galinheiro", declarou o pastor. "Repito, não estou aqui defendendo erros de Flávio. Estou dizendo que o PT não tem moral para acusar ninguém'', continuou.

O líder religioso também usou trechos da Bíblia para fazer duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamando o atual presidente de mentiroso.

Malafaia também apontou a sigla como um partido que vai contra os valores dos crentes: "O povo evangélico não vota em PT, na sua grande maioria, não é nem por gostar ou não de partido. É porque o PT é contra nossos princípios. A ideologia do PT é contra nós", disse. "Esses caras, petistas, dizendo que são evangélicos, têm que se converter de novo", completou.

A disputa começou após o site The Intercept Brasil revelar que Flávio Bolsonaro negociou com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, um repasse de 134 milhões de reais para o filme "Dark Horse", que vai contar a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O grupo de evangélicos do Partido dos Trabalhadores quer aproveitar o caso para fazer um encontro nacional no mês que vem.

Malafaia rebateu dizendo que os governos do PT comandaram grandes esquemas de desvio de dinheiro no passado e que o partido não pode falar do Banco Master. O pastor também lembrou que o banco privado fez pagamentos ao escritório de advocacia usado por parentes do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, antes de ele assumir o cargo no governo atual.

Na época, Lewandowski explicou que, logo após sair do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a trabalhar como advogado e prestou serviços de consultoria para o Banco Master, mas deixou o escritório assim que virou ministro, como manda a lei.

As declarações de Malafaia acontecem um dia antes da Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, evento que deve contar com a presença do pastor e também do senador Flávio Bolsonaro.