Malafaia criticou os ataques contra o filho de Jair Bolsonaro antes de evento religioso na capital fluminense Redes Sociais / Reprodução
'Flávio errou, mas PT não tem moral para acusar ninguém', diz Malafaia sobre evangélicos petistas
Líder religioso ataca grupo ligado ao governo e afirma que partido adversário cometeu desvios maiores no passado
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Presidente promete barrar uso de disparos em massa na campanha se proposta passar pelo Congresso
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Governo destina 184,9 milhões para equipamentos e tecnologias