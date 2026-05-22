Para a ministra, as alterações 'estabelecem cenário de patente retrocesso'Marcelo Camargo / Agência Brasil
Para a ministra, as alterações “estabelecem cenário de patente retrocesso” e devem ser consideradas inconstitucionais por violarem princípios essenciais da República, como os da probidade administrativa e moralidade pública.
“O Supremo Tribunal atua no sentido de afastar por antijurídicos quaisquer comportamentos e atos que impeçam, dificultem ou embacem a probidade administrativa e a moralidade pública inerente ao regime republicano.”
“Não pode participar da vida política-eleitoral quem descumpre as normas constitucionais e legais”, escreve Cármen Lúcia.
Julgamento
O julgamento ocorre em plenário virtual. Os demais ministros têm até o dia 29 de maio para votar.
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