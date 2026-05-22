Proposta foi formulada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson FachinAgência Brasil
Penduricalhos: CNJ analisará criação de contracheque único para juízes
Conselho avalia adoção de modelo de folha unificada para padronizar prestação de contas e pagamentos de magistrados
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Julgamento de embargos de declaração de Eduardo Tagliaferro avança na Primeira Turma
Lula e Motta devem se reunir até segunda-feira para decidir sobre transição em PEC do fim da 6x1
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Jovem é internado em UTI após ingerir mistura de remédios e álcool em escola no CE
Adolescente passou mal após ingerir substância com efeito sedativo dentro de colégio em Fortaleza
Mendonça vota para manter prisão de primo de Vorcaro
Com pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, julgamento na Segunda Turma do STF foi suspenso
Cármen Lúcia vota por derrubar flexibilização da Lei da Ficha Limpa
Demais ministros têm até dia 29 para se manifestarem em plenário virtual